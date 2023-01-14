Ölümsüz gazeteci Uğur Mumcu Şişli'de anılacak

ANKA'da yer alan habere göre, usta kalem, bu yıl Şişli’de özel bir etkinlikle anılacak. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği “Unutma Bizi” isimli eserin ilk gösterimi, sanatçı Levent Üzümcü ve Orhan Aydın tarafından sahnelenecek. Anlatı ve belgesel tiyatro tarzındaki esere, Gülcan Altan solist olarak, Dengin Ceyhan ise piyanosuyla eşlik edecek.

16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de, Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahnelenecek eser, 2 saat sürecek. Eser, Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak’ta da Ankara'da sahnelenecek.

“UNUTMADIK ELBETTE, UNUTAMAYIZ”

Sanatçı ve aynı zamanda Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Levent Üzümcü, eserin büyük emek verilen bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, “Uğur Mumcu; gazeteci, yazar, hukukçu, aydın... Dünya çapında tanınan, Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerinden biri. Yazdıkları gündem olan, ele aldığı her konuyu derinlemesine araştıran, görünenin ardındaki gerçeği açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen bir düşün ve kalem emekçisi. Onu öldürenler, bedeniyle birlikte düşüncelerini de yok edeceklerini, unutturacaklarını sandılar. Yanıldılar. Yanıldılar; çünkü o, yaşıyor. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına inananlarda yaşıyor. Adaletin, özgürlüğün, kardeşliğin, barışın, daha iyi bir dünyanın hayalini kuranlarda yasıyor. ‘Ey halkım, unutma bizi!’ diye sesleniyordu Uğur Mumcu. Unutmadık elbette. Çünkü biz unutmayız. Unutamayız. Ve hem de unutturmayız” diye konuştu.



