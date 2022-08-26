Uğur Şahin koronaya karşı yeni aşının tarihini açıkladı

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Dünya genelinde koronavirüsün yeni varyantı Omicron vaka sayıları artarken, sahibi olduğu BioNTech şirketiyle koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren Uğur Şahin, bu varyanta karşı yeni aşının da hazır olduğunu açıkladı.

“YENİ AŞIYI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ”

Yaklaşık 2 ay önce yeni bir salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunan Şahin, yeni aşı için gereken iznin en kısa zamanda verilmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Aşıyı birkaç gün içinde teslim edebiliriz. Eylül ayı başından itibaren bu mümkün"

HATIRLATMA AŞISI GELİŞTİRİLDİ

Şahin, Omicron-Subtyps BA.1’i temel alarak yeni üretilen Omicron-Booster’ın (Kovid-19 tazeleme-hatırlatma aşısı) Subtyp BA.5. olarak geliştirildiğinin altını çizdi.

“YENİ AŞIDA ÇOK BÜYÜK FARK YOK”

Temelde önceki aşı ile yenisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirten Prof. Şahin, ileriye dönük yeni gelişmelere hazır olduklarını da vurguladı.