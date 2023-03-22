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Uğurcan Çakır'ın eldivenleri valilikte sergileniyor

Amasra'da 14 Ekim'de yaşanan maden kazası sonucu 42 madencinin vefat etmesi üzerine Trabzonspor 'Kurtaran Eller' kampanyası başlattı. Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçındaki eldivenleri açık arttırmayla satışa sunuldu ve valilikte sergilenmeye başladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:10
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Uğurcan Çakır'ın eldivenleri sergileniyor

Uğurcan Çakır'ın eldivenleri valilikte sergileniyor
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Amasra ilçesinde 14 Ekim’de yaşanan maden faciasında 42 madenci hayatını kaybederken, 11 madenci yaralanmıştı. 21 Ekim tarihinde de Trabzonspor'un ‘Kurtaran Eller’ kampanyası başlatıldı.

AÇIK ARTTIRMADA 765 BİN TL TOPLANDI
Kampanya kapsamında takımın başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır’ın, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında kullandığı imzalı eldivenler açık artırmaya çıkarıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 100 bin TL teklif sunarak başlattığı açık artırmada 765 bin TL toplandı. 

ELDİVENLER SERGİLENMEYE BAŞLADI
Kampanyadan elde edilen gelir, faciada hayatını kaybeden madenci ailelerine, Uğurcan Çakır’ın eldivenleri de sergilenmek üzere Bartın Valiliği'ne gönderildi. Valilik makam katında özel cam çerçeve içine alınan eldivenler sergilenmeye başlandı.

"TRABZONSPOR'A VE UĞURCAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR EDERİZ"
Yaşanan maden faciası sonrasında Türkiye’nin her yerinde şehit madenci yakınları için kampanyalar düzenlendiğini söyleyen Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Maden faciası sonrasında 42 madencimizi kaybettik. Olayın yaşanmasından sonra her kesimden insanların madenci yakınlarına yardımda bulundular. Bunlardan biri de Trabzonspor camiası ve oyuncuları oldu. Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır’ın 21 Ekim’de Beşiktaş’la oynanan maçta giydiği eldiven madenci ailelerimize yardım amacıyla açık artırmaya çıkartıldı. Bu eldivenler 765 bin TL’ye satıldı. Bu yardım Valiliğimiz yardım hesabına aktarıldı. Biz de bu yardım parasını ailelere ulaştırdık. Bu vesileyle tüm Trabzonspor camiasına, yönetimine ve kalecimiz Uğurcan Çakır’a çok teşekkür ediyoruz. Eldivenlerimizi Valilik binamızda sergiliyoruz” diye konuştu.

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