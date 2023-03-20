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Trabzonspor'da flaş Orhan Ak gelişmesi

Trabzonspor'da yeni teknik direktör için çeşitli isimler ortaya atılmıştı. Bugünkü antrenmanda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 22:27
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Orhan Ak antrenmana çıktı

Trabzonspor'da flaş Orhan Ak gelişmesi
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Trabzonspor Kulübü'yle ilgili en çabuk ve doğru haberleri veren Yeniçağ yazarı Turgay Beşyıldız, bugünkü yazısında "Bugünkü saat 18.00’de, Trabzonspor Tesislerinde  topbaşı yapacak olan Trabzonspor’da, takımın başında Orhan Ak olacak. Bu hafta sonu yapılacak  olan seçimli Olağanüstü Genel Kurulun ardından genç teknik adamın göreve devam etme ihtimali ise çok yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

Beşyıldız'ın dediği yine oldu.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer daha sonra 5'e 2 ve yarı alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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