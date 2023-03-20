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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yüzde 99 o isim olacak

Bordo-mavili ekipte teknik direktör arayışları devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:11
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Trabzonspor'da takımın başına geçecek isim belli oldu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Yüzde 99 o isim olacak
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TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor'da, Abdullah Avcı'nın istifasının ardından teknik direktör arayışları sözde sürerken, takıma verilen bir haftalık iznin ardından da Orhan Ak, tekrar Trabzonspor takımının başına geçti.
Bugün  saat:18.oo’de, Trabzonspor Tesislerinde  top başı yapacak olan Trabzonspor’da, takımın başında Orhan Ak olacak.
Bu hafta sonu yapılacak  olan seçimli Olağanüstü Genel Kurulun ardından genç teknik adamın göreve devam etme ihtimali ise çok yüksek. 
Bu konuda Abdullah Avcı’nın, yıllardır beraber çalıştığı yardımcısına kefil olduğu belirtilirken, kulübün iç yapısı ve gidişatı da göz önünde bulundurularak, Orhan Ak masaya yatırıldı. Camianın ileri gelenleri ve özellikle kentteki futbol kamuoyu; şu an verilecek en mantıklı kararın takımın içini bilen, ekibi çok iyi tanıyan ve futbolcularla arası çok iyi olan Orhan Ak’ın ilk etap da sezon sonuna kadar, takımının başında olmasına %99 kesin gözüyle bakılıyor. 
Abdullah Avcı’nın istifası sonrası, Adana Demirspor maçında Orhan Ak takımı yönetirken, yaptığı varyasyonlarla ve özelikle oyuncu değişimlerinde otoritelerden oldukça yüksek gözlem notu almıştı.
4-1’lik galibiyetin ardından her ihtimale karşı, 44 yaşındaki çalıştırıcı hem taraftarlarla hem de futbolcularla vedalaşmıştı. Seçime bir hafta kala, bugün yeniden top başı yapacak olan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı bu konuda da zaman kazanmıştı.
Yıllardır Avcı’nın ekibinde yer alan ve tecrübeli hocanın da talebi doğrultusunda Adana Demirspor mücadelesinde takımın başında yer alan Orhan Ak’ın, ilk etap da sezon sonuna kadar göreve devam etme ihtimali neredeyse kesin. 
Bu arada seçim sürecinde liste çalışmalarını tamamlayan, proje ve kaynak arayışlarını sürdüren Ertuğrul Doğan, kendisiyle yaptığı görüşmede Orhan Ak’tan devam etmesini istediği öğrenildi. 
Teknik direktör konusunda henüz net bir adım atmayan ve şimdilik bu kararı sezon sonuna bırakmaya sıcak bakan Ertuğrul Doğan’ın, ligi Orhan Ak’la tamamlamayı düşündüğü, gerekirse sezon sonunda da Orhan Ak’ın tekrar gündeme alınarak, yönetim kurulunda yeniden yeni sezon için görüşülebileceği de öne sürüldü. 
Bu tabi ki; birazda Orhan Ak’ın bundan sonra çıkacağı karşılaşmalardaki performansına ve başarısına bağlı olacak.
Abdullah Avcı’nın da Orhan Ak’ın en büyük destekçisi olduğu ve başarabileceğine çok inandığı belirtilirken, futbolculuk döneminde defalarca milli takım forması giyen Ak,  son 2-3 sezondur ülke içinde pek çok takımdan teknik adamlık teklifi almasına rağmen, kendisini hazır görmemiş ve Abdullah Hoca’yı bırakmayarak, tecrübesini ve bilgi birikimini arttırmak istemişti.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Sakarya doğumlu olup aslen Trabzonlu olan Orhan Ak’ın, hafta sonu Akyazı’da Kayserispor önünde takımın başında olması beklenirken, Trabzonspor 25 hafta sonunda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile  topladığı 44 puanla ligde 5 nci sıraya yerleşti.

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