Galatasaray Uğurcan ve Abdülkadir için Trabzonspor'a teklif yaptı

Sezonun bitmesine daha 9 resmi maç olmasına karşın, Trabzonspor’un gözde isimlerine teklifler şimdiden gelmeye başladı.

Bu sezon dökülen takımda en istikrarlı isim olan Abdülkadir Ömür ile kaptan Uğurcan Çakır’a, Süper Lig’in lideri Galatasaray’ın teklif yaptığı öne sürüldü.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre Galatasaray sezon bitiminde hem Abdülkadir Ömür’ü hem de Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katacak.

Ömür ve Uğurcan’ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

23 yaşındaki Ömür bu sezon 36 maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Toplam 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan ise kalesinde 52 gol görürken, 15 kez rakiplere duvar oldu.

Ömür’ün piyasa değeri 9, Uğurcan’ın piyasa değeri ise 13 milyon Euro.