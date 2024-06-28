Uğursuz hakem bize atandı. Milli Takımı bekleyen büyük tehlike

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Uğursuz hakem bize atandı. Milli Takımı bekleyen büyük tehlike

Türkiye'nin Avusturya ile karşılaşacağı maça Portekizli hakem Artur Soares Dias atandı. Türkiye, Portekizli hakemin yönettiği 6 maçta da galibiyet alamadı.

Mirza Şeker - Özel haber - YENİÇAĞ SPOR

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA, mücadelenin hakemini açıkladı ve kritik karşılaşmaya Artur Soares Dias atandı.

Avusturya-Türkiye maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Hakemin açıklanmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

'Uğursuz hakem' Artur Soares Dias'ın yönetiminde 6 maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamını kaybetti.

İşte o maçlar:
- Türkiye 0-2 Galler
- Macaristan 1-0 Türkiye
- Rusya 2-1 Türkiye
- Monaco 3-1 Fenerbahçe
- Marsilya 3-0 Eskişehirspor
- Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

TARAFTARLARI KORKUTTU
Artur Soares Dias'ın bizim maçımıza atanması sonrası sosyal medyadan 'Bu hakem ataması çok tehlikeli' 'Elendik' yorumları yapıldı.

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