Uğursuz hakem bize atandı. Milli Takımı bekleyen büyük tehlike

Mirza Şeker - Özel haber - YENİÇAĞ SPOR
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA, mücadelenin hakemini açıkladı ve kritik karşılaşmaya Artur Soares Dias atandı.
Avusturya-Türkiye maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
Hakemin açıklanmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
'Uğursuz hakem' Artur Soares Dias'ın yönetiminde 6 maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamını kaybetti.
İşte o maçlar:
- Türkiye 0-2 Galler
- Macaristan 1-0 Türkiye
- Rusya 2-1 Türkiye
- Monaco 3-1 Fenerbahçe
- Marsilya 3-0 Eskişehirspor
- Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21
TARAFTARLARI KORKUTTU
Artur Soares Dias'ın bizim maçımıza atanması sonrası sosyal medyadan 'Bu hakem ataması çok tehlikeli' 'Elendik' yorumları yapıldı.