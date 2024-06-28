Uğursuz hakem bize atandı. Milli Takımı bekleyen büyük tehlike

Mirza Şeker - Özel haber - YENİÇAĞ SPOR

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Takımımız, gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA, mücadelenin hakemini açıkladı ve kritik karşılaşmaya Artur Soares Dias atandı.

Avusturya-Türkiye maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Hakemin açıklanmasının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

'Uğursuz hakem' Artur Soares Dias'ın yönetiminde 6 maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamını kaybetti.

İşte o maçlar:

- Türkiye 0-2 Galler

- Macaristan 1-0 Türkiye

- Rusya 2-1 Türkiye

- Monaco 3-1 Fenerbahçe

- Marsilya 3-0 Eskişehirspor

- Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

TARAFTARLARI KORKUTTU

Artur Soares Dias'ın bizim maçımıza atanması sonrası sosyal medyadan 'Bu hakem ataması çok tehlikeli' 'Elendik' yorumları yapıldı.