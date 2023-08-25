Ukrayna Acil Servis şefini görevden aldı

Editör: Serhat Ağa

Ukrayna, kurumda yapılan iç denetimin ardından Devlet Acil Durum Servisi başkanının görevden alındığını duyurdu.

Teşkilat, savaş sırasında hayat kurtarmaya, molozları temizlemeye ve yangınları söndürmeye çalışarak hayati bir rol oynadı.

İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Telegram'da şunları yazdı: "Hükümet, Serhiy Kruk'u Devlet Acil Durum Hizmeti Başkanlığı görevinden almaya karar verdi."

Klymenko, Kruk'un görevden alınmasına ilişkin herhangi bir neden belirtmedi ancak bunun hizmette yapılan bir iç denetim sonrasında gerçekleştiğini söyledi.