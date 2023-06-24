Ukrayna basınının iddiası: Putin Moskova'dan kaçtı

Editör: Osmancan Erok

Hakkında tutuklama emri çıkarılan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına yanıt olarak, teslim olmaya niyeti olmadığını ve Moskova'ya gideceğini söyledi.

Wagner'den yaklaşık 4.000 kişi araçlarıyla Moskova'ya doğru ilerlediği belirtilirken tüm bölgelerdeki yerel makamlarrın bu yola erişimi sınırlandırdığını yazdı.

Putin'in başkanlık helikopterinin Valdai yönünde, Moskova Moskova'dan ayrıldığını aktaran Ukrayna basını Voronej'de bir petrol deposunun da alev aldığını kaydetti. Bir iddiaya göre ise petrol deposu, Wagneritlerin nakliye ekipmanlarına yakıt ikmali yapacak hiçbir şeyleri kalmaması için ateşe verildi.

Bölgede yaşananlara ilişkin açıklama yapan Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Putin'i açıkça destekledi ve kendilerinin Wagner'i bastırmak için yola çıkacağının sözünü verdi.

Rus valiler sosyal ağlarda teker teker Putin'e mesajları yayımladı.

Prigojin'in destekçileri, PMC'lerin son 16 aydır orduda işlerin neden kötü olduğunu Savunma Bakanlığı ile konuşmaya geldiklerini söylüyorlar.

Muhalifler, Prigojin'in saldırısının "somut ihanet" olduğunda ısrar ediyor.