Erdoğan’dan Rusya’daki darbe girişimine ilişkin ilk açıklama: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda "Wagner güçlerinin darbe girişimini" görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya liderine desteğini iletirken Putin ise, Wagner'in askeri güçlerinin darbe girişimine karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.

"EYLEMLERİMİZ ÇOK SERT OLACAK"

Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in başlattığı darbe girişimini "silahlı isyan" olarak nitelendirirken Wagner’in patronu Yevgeni Prigojjin’i vatana ihanet, silahlı isyana kalkışmak ve “ülkeyi arkadan bıçaklamakla” suçladı.

Putin, "Eylemlerimiz çok sert olacak; Rus ordusu gereken emirleri aldı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İletişim Başkanlığı, iki lider arasındaki görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.

Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı."