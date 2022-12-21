21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'ye ulaştı

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından beri ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a geldi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 22:14
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'ye ulaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'ye ulaştı
+
Aa
-

Ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapan Zelenskiy'nin uçağı Washington saatiyle 12.30 sularında başkente yakın bir hava üssüne iniş yaptı.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Daha sonra Zelenskiy, Kongre'nin ortak bir oturumunda Kongre üyelerine hitap edecek. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
5
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
6
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Hatay’da feci kaza. Kamyon ile otomobil çarpıştı 2 ölü
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿Kocaeli'de 13 yaşındaki kız köprü altında ölü bulundu
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿DSÖ, Çin’de artan COVID-19 vakalarından endişeli
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
﻿Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni gerçekleşti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.