ABD'den Rusya Ukrayna savaşının kaderini değiştirecek hamle

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini vereceklerini doğruladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgale Batı ülkelerinden gelen destekle karşılık veren Ukrayna, ABD’den hava savunma sistemi istiyordu.

Önceki günlerde basına isim vermeden konuşan ABD’li yetkililer, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi bataryası göndermeye yönelik planda sona yaklaşıldığını duyurmuştu.

PATRİOT DAHİL 1,85 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini bugün ABD’ye düzenlemesi beklenirken Washington yönetiminden kritik bir açıklama geldi.

AA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.