Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait bir "Su-25" savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin "Khortytsia" Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (23 Temmuz) Pokrovsky yönünde, Ukrayna ordusu Savunma Kuvvetleri birimlerinin mevzilerini bombalamaya çalışan ve başka bir Su-25 ile eşleştirilmiş olan bir Rus savaş uçağı Su-25'i düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uçaksavar topçularının bu ay içinde ikinci Su-25 saldırı uçağını imha ettiği belirtildi.