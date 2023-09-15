Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi

Ukrayna, Rus saldırılarının artmasının ardından Herson bölgesindeki çok sayıda yerleşim alanının tahliye edilmesine karar verdi.

KAYNAK: İHA
Ukrayna, Herson bölgesinin tahliyesine karar verdi

Rusya’nın Herson bölgesine yönelik saldırılarını artırmasının ardından Ukrayna, Herson bölgesindeki çok sayıda yerleşim alanının tahliye edilmesine karar verdi. Herson Valisi Oleksandr Prokudin yaptığı açıklamada, "Herson Bölge Savunma Konseyi, çocuklu aileleri sürekli düşman ateşine maruz kalan bölgelerden zorunlu olarak tahliye etmeye karar verdi" dedi.

Herson Bölgesel Savunma Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu bölgelerden çocuklu aileler başta olmak üzere tüm sivillerin güvenli bölgelere tahliye edileceği belirtilerek, Herson’a bağlı toplam 31 yerleşim alanında tahliyelerin başladığı aktarıldı.

Herson bölgesinde devam eden kısmi sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişikliğe giden Herson Bölgesel Savunma Konseyi, 00.00 ile 06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağını 20.00 ile 06.00 saatlerine revize etti.

Rusya’nın Herson’a bağlı Novodmytrivka’ya akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetmiş, 1 çocukta ağır yaralanmıştı.

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