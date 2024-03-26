Ukrayna Rus petrol rafinesini vurdu

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Kırım'daki Rus donanmasına saldırı düzenledi. Gemiler, tesisler ve petrol rafinesi vuruldu.

Petrol rafinesinin vurulduğu anlar ise kameraya alındı. O anlar sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

Ukrayna ayrıca Sivatopol'de Rusya'ya ait olan 2 çıkarma gemisini vurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Yamal ve Azov isimli iki geminin vurulduğu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Harika haber -2 rus gemi̇si̇. Ukrayna Hava Kuvvetleri gece boyunca geçici olarak işgal edilen Sivastopol'daki "Yamal" ve "Azov" Ropucha sınıfı çıkarma gemilerini başarıyla vurdu.

Ayrıca Rus Karadeniz Filosu'nun iletişim merkezi ve çeşitli altyapı tesisleri de vuruldu.'