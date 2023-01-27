27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 08:42
Takip Et

Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü, 11'i kişi yaralandı

Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin 26 Ocak'ta Ukrayna'ya savaş uçaklarından fırlatılan füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. 35 binanın hasar gördüğü ifade edilen açıklamada en fazla Kiev bölgesinde altyapının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

RUSYA 55 FÜZE FIRLATTI, 47’Sİ İMHA EDİLDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın 26 Ocak'ta ülkesine 55 füze fırlattığını, bunlardan 20'sinin başkent Kiev bölgesinde olmak üzere 47’sinin imha edildiğini bildirdi.

Ayrıca Rus ordusuna ait 24 İHA'nın Ukrayna Hava Savunma kuvvetlerince imha edildiği belirtildi. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
1
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
3
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
5
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
6
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
7
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü
﻿Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü
﻿Ukrayna: Rus saldırılarında 11 kişi öldü
﻿Dondurma kışın öksürüğü keser, ateşi düşürür mü?
﻿Dondurma kışın öksürüğü keser, ateşi düşürür mü?
﻿Dondurma kışın öksürüğü keser, ateşi düşürür mü?
﻿Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Otomobil bariyerlere çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Temel kazma çalışması yapan işçiler başka bir evin duvarını deldi
﻿Temel kazma çalışması yapan işçiler başka bir evin duvarını deldi
﻿Temel kazma çalışması yapan işçiler başka bir evin duvarını deldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.