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Kherson limanında bir yıldır kurtarılmayı bekleyen Türk gemisi vuruldu

Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda bekleyen Türk sahipli Vanuatu bandıralı Tuzla adlı gemi füzeyle vuruldu. Tuzla adlı geminin yanı sıra Ferahnaz gemisinde de hasar oluştu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 09:14
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Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda bir yıldır kurtarılmayı bekleyen Türk gemisi vuruldu

Kherson limanında bir yıldır kurtarılmayı bekleyen Türk gemisi vuruldu
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DHA'da yer alan habere göre; Rusya ile Ukrayna savaşında Kherson Limanı'nda bulunan Türk gemileri de isabet aldı. Ferahnaz adlı geminin yetkilisi Hüseyin Çebi , "Limana dün bir bomba atıldı. Diğer Türk sahipli gemi isabet aldı ve yanıyor. Bizim gemimize sıçrayan şarapnel parçaları hasarlara neden oldu. Çok sıkıntılı ve endişeliyiz. Bugün o gemiye gelen isabet yarın bizim gemiye de gelebilir korkusu içindeyiz" dedi.

Ukrayna'nın Kherson Limanı'nda bekleyen Türk gemileri atılan füzeler nedeniyle hasar gördü. Tuzla adlı geminin yanı sıra Ferahnaz gemisinde de hasar oluştu.

Ferahnaz gemisinin bağlı olduğu Çakıroğlu Denizcilik yetkilisi Hüseyin Çebi, "Ferahnaz yaklaşık bir senedir maalesef limanda ve bu savaş nedeniyle mahsur kalmış durumda. Dün bir bomba atıldı limana. Bu limandaki diğer Türk gemisi Tuzla gemisi isabet aldı ve yanıyor. Şu ana kadar da bir müdahale yapılamamış. Ancak bu bombalamanın direkt olarak bizim gemimizle alakası yok. Tabii oradan sıçrayan bazı şarapnel parçaları, gemide bazı hasarlara neden oldu. Ama bu bizim geminin hareketiyle alakalı bir sakınca teşkil etmiyor. Maalesef diğer gemideki bu sıkıntısından dolayı elbette biz de çok üzüntülü ve endişeliyiz. Çünkü bugün o gemiye gelen isabet yarın bizim gemiye de gelebilir korkusu içindeyiz" dedi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin gelmediğini belirten Çebi, "Aynı limanda gemiler yan yana. Bir kısmı yanaşık bir kısmı da demir bölgesinde Tuzla gemisi de yanaşmış bir durumdaydı ve isabet aldı. Herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisi bize de gelmedi. Biz bilgileri bizim gemimizin tek personeli var şu anda kaptanımız ondan alıyoruz. Şu anda kendisi de güvenli bir bölgede olayları takip etmekte. Size aktardığım bilgiler zaten onun ağzında alınmış bilgiler " diye konuştu.

ASKERİ UÇAK DA UKRAYNA’DA MAHSUR KALMIŞTI

İki A400M askeri kargo uçağı, Rusya’nın işgalinin başlamasının hemen ardından Kiev’deki Boryspil Havaalanı’na iniş yapmıştı.

Ukrayna’daki Türkler’in tahliyesine destek sunmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla gönderildiği belirtilen uçaklar, Ukrayna hava sahasında oluşan güvenlik krizi nedeniyle geri dönüş yapamamıştı.

Aylardır Ukrayna’da mahsur kalan iki Türk askeri kargo uçağı Türkiye’ye döndü. 

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t
26.01.2023 09:38
Korkma, ey Putin, bir gece ansızın gelebiliriz de. Bir gece ansızın gidip, Ege'deki Türk adalarını kurtardın. Rahip Bronson? S.400 füzeleri etkin mi? Ya F.35 uçakları? Ahzab 37. 50. 51. Nebe 33  
 
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