Rusya Ukrayna’yla müzakere kapılarını kapattı: Şansını çoktan kaybetti

Kremlin'den Almanya'nın 14 Leopard 2 tankını, ABD'nin de 31 Abrams tankını Ukrayna'ya göndermeye kararına dair açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin silah sevkiyatlarının çatışmaya dahil olma anlamına gelmediği yönündeki açıklamalarına katılmadıklarını ifade etti. Peskov, "Washington'dan ve Avrupa başkentlerinden, Ukrayna'ya tank ve diğer silah desteği yapılmasının NATO'nun ve bu ülkelerin çatışmaya doğrudan müdahil olduğu anlamı taşımadığına dair açıklamalar geliyor. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz" dedi.

ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya gelen tank destekleriyle Rusya'nın savaşta strateji değiştirip değiştirmeyeceğine dair başlayan tartışmalara değinen Peskov, Rus ordusunun planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını aktardı. Peskov, "Böyle bir konu gündemimizde yok" şeklinde konuştu.

"ZELENSKİY, PUTİN'İN MUHATABI OLMA POZİSYONUNU ÇOKTAN KAYBETTİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini tekrarlamasına da yanıt veren Peskov, "Sayın Zelenskiy'in hangi vaatlerle devlet başkanı seçildiğini biliyoruz. Ukrayna'daki seçmenlere bunları hatırlatmak zor değil. Donbass sorununu çözmedi, Minsk anlaşmalarını yerine getirmedi, üstelik bunları uygulamak istemediği de ortaya çıktı. Çünkü savaşa hazırlanıyordu. Bu nedenle kendisi Başkan Putin'in muhatabı olma pozisyonunu çoktan kaybetti" ifadelerini kullandı.