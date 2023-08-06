Ukrayna: Rusya 20 füze saldırısı düzenledi, 12 Kalibr füzesi imha edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 20 füze saldırısı düzenlediğini, 12 Kalibr tipi füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

KAYNAK: AA
Ukrayna: Rusya 20 füze saldırısı düzenledi, 12 Kalibr füzesi imha edildi

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna’ya düzenlediği füze ve hava saldırıları değerlendirdi.

Son bir günde Rus ordusunun Ukrayna topraklarına 20 füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, “12 Kalibr füzesi hava kuvvetlerinin füze savunma birimleri ve uçakları tarafından imha edildi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus güçlerin ayrıca Ukrayna’ya 62 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılarak, Rus ordusunun 4 Şahed tipi insansız hava aracı kullandığı, bunların hepsinin imha edildiği kaydedildi.

Rus birliklerin çok namlulu füze sistemlerinden Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 68 kez ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıların sonucunda ölü ve yaralıların olduğu, sivil altyapı tesislerinin tahrip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte cephe hattında Rus ve Ukrayna birlikleri arasında 30’dan fazla çatışma meydana geldiği kaydedildi.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son bir günde Rus askerlerin yoğunlaştığı bölgeleri 7 kez bombaladığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusya’ya ait 2 komuta merkezini, 5 asker gücü, silah ve teçhizat toplama alanını, 4 ateş mevzisindeki topçu aracını, 5 mühimmat deposunu ve bir radyo elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Rusya'nın, Harkov bölgesinde bulunan Kupyansk şehrindeki bir kan nakli merkezini güdümlü hava bombasıyla vurduğunu belirterek, "Ölü ve yaralılar var." ifadesini kullandı.

Ukrayna makamları tarafından saldırılarda ölü ve yaralı sayılarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Rusya'nın dün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, akşam saatlerinde doğru Poltava, Jitomir, Hmelnitski, Kiev, Vinnitsa, Kirovograd bölgelerine ve bazı şehirlere yönelik füzelerin Belarus topraklarından ve Rusya’nın Tambov şehrinden fırlatıldığını açıklamıştı.

Zelenskiy, saldırılara ilişkin yaptığı görüntülü açıklamasında, Rusya'nın Kinjal ve Kalibr füzeleriyle uçak ve helikopter için motor üreticilerinden Motor Sich'i ve Hmelnitski bölgesini vurduğunu, füzelerin bir kısmının düşürüldüğünü söylemişti.

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