Ukrayna Rusya savaşı spora yansıdı: Belaruslu rakibinin elini sıkmadı

Devam eden Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Ukraynalı Kostyuk, Belaruslu Sabalenka ile el sıkışmayı reddetti

Ukrayna Rusya savaşı spora yansıdı: Belaruslu rakibinin elini sıkmadı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Fransa Açık Tenis turnuvası devam ediyor.

Mücadeler devam ederken Ukrayna-Rusya savaşının gerginliği kortlara da yansıdı. Ukraynalı Marta Kostyuk ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.

Kostyuk, ilk turda 6-3, 6-2 kaybettikten sonra rakibiyle el sıkışmayı reddetti. O anlar kameralara yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını dünya spor kamuoyunda en çok eleştirenlerden biri olan Kostyuk, rakibinin elini sıkmadan soyunma odasına gitti.

Sabalenka ise yaptığı açıklamada, ''bu olumsuz şeyleri düşünmemeye çalışıyorum. Benden nefret etmesi beni ilgilendirmez. Her zaman beni seven ve benden nefret eden insanlar olacak. Bununla ilgili bir şey yapamam. Benden nefret ediyorsa bu karşılıksız bir şey değil. Biz sadece sporcuyuz, elimi sıkmamak onnlara yakışıyorsa öyle olsun'' ifadelerini kullandı.

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