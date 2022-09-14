14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 

24 Şubat'tan beri Rusya'yla savaşta olan Ukrayna'da gökbilimciler, çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim UFO gördüklerini iddia etti. Uzmanlar, gördükleri UFO'ların çok hızlı hareket ettiğini ve görüntülerini yakalamanın çok zor olduğunu kaydetti.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 13:27
Takip Et

Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 

Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
+
Aa
-

Independent Türkçe'nin haberine göre, 24 Şubat'tan beri Rusya'yla savaşta olan Ukrayna'da gökbilimciler, çok sayıda tanımlanamayan uçan cisim (Undefined Flying Object / UFO) gördüklerini iddia etti. B.E Zhilyaev, V.N. Petukhov ve V.M. Reshetnyk imzasını taşıyan çalışma, hakemli dergilerde yer almadan önce makalelerin paylaşıldığı arXiv'de yayımlandı.

Ukrayna Ulusal Bilimsel Akademisi'ne bağlı Ana Astronoi Gözlemevi'nden (Main Astronomical Observatory) uzmanlar, makalede Rusya - Ukrayna savaşına doğrudan değinmedi. Ancak Vice haber sitesi, Pentagon'un bir süredir bazı UFO'ların özellikle Rusya ve Çin olmak üzere ülkelerin teknolojileri olabileceğine işaret ettiğini hatırlattı.

Gözlemler, Kiev'deki Ana Astronomi Gözlemevi ve başkentin güneyindeki Vinarivka köyünde yapıldı. Uzmanlar, gördükleri UFO'ların çok hızlı hareket ettiğini ve görüntülerini yakalamanın çok zor olduğunu kaydetti. Bu yüzden ekipmanlarına ince ayarlar yaptıklarını belirten gökbilimciler, özel bir gözlem tekniği geliştirdiklerini yazdı.

"HER YERDE GÖRDÜK"

Makalede, UFO'lar kozmik ve hayalet olmak üzere ikiye ayrıldı. Kozmiklerin parlak, hayaletlerinse karanlık nesneler olduğu belirtildi. "Gemilerin" hem tek hem de gruplar halinde uçtuğu iddia edildi. Vice görülen nesnelerin füze, roket veya savaşla ilgili başka bir unsur olabileceğini yazdı. Ancak uzmanlar, nesnelerin "Yapısının muğlak olduğunda" ısrarcı.

Araştırmanın yazarları "UFO'ları her yerde gördük. Yapısı açık olmayan çok sayıda nesne gözlemledik" ifadesini kullandı.2019'da medyaya sızdırılan UFO videolarının ardından konu gündeme oturmuştu. ABD Donanması, New York Times'ın yayımladığı ilk videoların doğru olduğunu açıklamıştı.

Donanma ayrıca, gizliliği kaldırılan belgelerin depolandığı The Black Vault'un iki sene önce yaptığı başvuruya 7 Eylül'de yanıt verdi. İnternet sitesi, UFO'yla ilgili belgelerin yayımlanmasını talep etmişti.

ABD Donanması, hiç yayımlanmamış UFO görüntüleri olduğunu ancak ulusal güvenliğe zarar vereceği için bunların paylaşılmayacağını bildirdi. Pentagon "tanımlanmamış hava olaylarının doğasını ve kökenlerini daha iyi anlamak ve içyüzünü kavramak" için Tanımlanamayan Hava Fenomenleri (UAP) Görev Gücü'nün kurulduğunu 2020'de duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
3
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
4
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
5
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Burdur Bucak Belediyesi işçi alacak
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Barcelona genç yıldızıyla sözleşme yeniledi. Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Fıkra gibi olay. Kazdıkları çukura kendileri düştü
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ani işitme kaybı ve baş dönmesi tedavi edilmezse çok tehlikeli
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.