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Ukrayna'dan Rusya'nın istihbarat binasında çıkan yangın hakkında açıklama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'da Rostov-na-Donu kentindeki bir istihbarat binasında çıkan yangına karışmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 17:42
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Ukrayna: Rusya'daki istihbarat binasında çıkan yangına müdahil değiliz

Ukrayna'dan Rusya'nın istihbarat binasında çıkan yangın hakkında açıklama
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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Rostov bölgesindeki binasında çıkan yangının, Rusya'nın "panik ruh hallerini, güç kontrolünün zayıflamasını ve büyük bir iç çatışmaya geçişini açıkça gösterdiğini" ileri sürdü.

Mihail Podolyak, "Ukrayna müdahil değil ancak memnuniyetle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde FSB'ye bağlı sınır denetimi idaresinin binasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtmişti.

(AA)

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