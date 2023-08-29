Ukrayna savaşı Rusya ticaretine ivme kazandırdı

Bu şirketlerden birisi de Transmot Lojistik. Şirketin Genel Müdürü Mehmed Onur Telci, Ukrayna Rusya savaşı sonrasında, Rusya ile iş yapan birçok Türk şirketinin Moskova’da ofis açmak için girişimlere başladığını belirterek “Rusya’da ofis açmak, Türk firmalarına bu geniş pazarda doğrudan varlık gösterme ve yerel müşterilere ulaşma imkânı sağlıyor. Fiziksel varlığın olması, lojistik süreçleri kolaylaştırıyor, yerel tedarik zincirleri oluşturmayı destekliyor” dedi.

2006 yılında kurulan Transmot’un karayolu taşımacılığı, parsiyel taşımacılık, soğuk zincir taşımacılığı, ekspres taşımacılık, 3’ncü ülke transit ülke taşımacılığı ve fuar taşımacılığı alanlarında yurtdışına hizmet verdiklerini vurgulayan Telci “Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan ile yoğun çalışıyoruz. Rusya’da ofis yapılanmamız, şirketin işleyişini daha verimli ve etkin hale getirmek, operasyonları yönetmek ve müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak amacıyla oluşturuldu. Rusya ofisimiz, oradaki müşterilerimize yerel para biriminde navlun ödeme kolaylığı sağlıyor. Bununla finansal problemi biraz olsun azaltıyoruz. Hedeflerimiz Rusya da öncelikle her hafta çıkışlı parsiyel sistemimizi uygulamaya geçirmek. Ukrayna savaşı ve siyasi ilişkilerdeki değişiklikler, iki ülke arasındaki ticaretin dinamiklerini etkiledi. Siyasi ve ekonomik gelişmeler, ticarette artan fırsatlar yaratabilir veya bazı zorluklar ortaya çıkarabilir. Özellikle, iki ülke arasındaki ilişkilerde herhangi bir değişiklik, ticaret hacmini etkileyebilir. Rusya, büyük bir ekonomiye ve geniş bir pazar potansiyeline sahip. Rusya’da ofis açmak, Türk firmalarına bu geniş pazarda doğrudan varlık gösterme ve yerel müşterilere ulaşma imkânı sağlıyor. Fiziksel varlığın olması, lojistik süreçleri kolaylaştırabilir ve yerel tedarik zincirleri oluşturmayı desteklemektedir” dedi.

YATIRIM TEŞVİKLERİ ÖNEMLİ

ISO 9001, L2 ve TİO belgelerine sahip UTİKAD üyesi şirketin, 2020 yılında “Hizmet İhracatı Şampiyonları” değerlendirmesinde “Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde 30’cu, 2021 yılında yine aynı değerlendirmede ve aynı kategoride Türkiye 42’nci olduklarına da değinen Telci sözlerini şöyle sürdürdü.

“Rusya ’da ofis açmak, yerel şirketlerle daha güçlü işbirlikleri sunuyor, yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirme konusunda avantajlar sağlıyor. Ayrıca Rusya, yabancı yatırımcılara çeşitli teşvikler sunabilen bir ülke olabilir. Ofis açma sürecinde, yerel hükümetlerin yatırım teşviklerini ve avantajlarını araştırmak önemlidir. Yeni coğrafi pazarlara açılmak için stratejik olarak yeni şubeler açmayı veya ortaklıklar kurmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı çevre dostu lojistik çözümleri sunmak için çevre dostu teknolojilere ve prosedürlere yatırım yapıyoruz.”

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