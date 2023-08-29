ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım

ABD, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçları için ilave askeri yardımda bulundu.

KAYNAK: AA
ABD'den Ukrayna'ya ilave askeri yardım

ABD, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon dolarlık ilave askeri yardımında bulunduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya 45’inci askeri yardım paketi sağladığı bildirildi.

250 milyon dolar tutarındaki ek yardım paketinin, Ukrayna'nın, Rusya'nın devam eden savaşına karşı koymasına yardımcı olacak ek hava savunma malzemeleri, topçu mühimmatı, mayın temizleme ekipmanları, roketler, tıbbi araçlar, yedek parçalar ve savaş alanında kullanılacak diğer ekipmanları içerdiği kaydedildi.

Açıklamada ABD’nin, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılayabilecek imkanlar sağlamak için müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.

İlgili Haberler
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması
Ukrayna savaşı Rusya ticaretine ivme kazandırdı
Japonya Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi
Japonya Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi
Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı askeri malzemelerden yolsuzluk çıktı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı Güncel
Fatih Altaylı TOGG gerçeklerini tek tek açıkladı
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti Güncel
Dayı ile yeğen arasındaki arazi kavgası kanlı bitti
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim Spor
Başpehlivan İsmail Balaban hayranıyla tartıştı: Sen beni satın mı aldın kardeşim
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı Dünya
BM'den tüm ülkelere nükleer silah çağrısı
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor Güncel
Malatya’da fay hattı üzerine maden kurulmasına izin verildi. Köylüler direniyor
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir Güncel
Paranın ilk basıldığı yerde fay hattı keşfedildi. Tarih yerle bir olabilir