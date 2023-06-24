Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ‘Rusya’ paylaşımı: İzliyoruz

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubu ile Moskova arasında ipler kopuyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Wagner'in lideri Prigojin'in yorumları Rusya'da silahlı bir çatışmayı başlatmak için çağrıdır." açıklamasını yaptı.

UKRAYNA: İZLİYORUZ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi: İzliyoruz.