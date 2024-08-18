Ukrayna sınıra 120 bin asker yığdı 'Büyük kayıplar olacak' açıklaması geldi

Rusya ile savaşa devam eden Ukrayna, Belarus sınırına 120 bin asker gönderdi. Ukrayna’nın hamlesine Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’dan sert tepki geldi. Lukaşenko, sınırın hiç olmadığı kadar mayınlı olduğunu belirterek büyük kayıplar olabileceğini söyledi.

Lukaşenko konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm sınır boyunca askeri birlikler gönderdiğini belirtti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde en büyük destekçisi olan Lukaşenko, Ukrayna’nın sınırı geçmeye çalışması durumunda büyük kayıplara uğrayabileceği konusunda uyarı yaptı.

Lukaşenko geçen hafta yaptığı açıklamada, Belarus hava sahasını ihlal eden Ukrayna insansız hava araçlarının düşürüldüğünü duyurmuştu. Belarus Dışişleri Bakanlığı, bu olay üzerine Ukrayna maslahatgüzarını çağırarak, yeni hava sahası ihlallerinin önlenmesi için tedbir istedi.

Belarus ordusu ise geçen ay hazırladığı raporda, kuzey Zhytomyr bölgesine Ukrayna'nın daha fazla asker, silah ve askeri teçhizat taşıdığını bildirmişti.