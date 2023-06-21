Ukrayna uyruklu anne ve kızı Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Natalia ve kızı Yulia, Manisa Yunusemre İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman olarak “Ayşe” ve “Aliya” ismini aldı.

Ukrayna uyruklu anne ve kızı Müslüman oldu

(İHA) Müslüman olmak istediğini belirterek Yunusemre İlçe Müftülüğüne başvuran Ukrayna vatandaşı Natalia ve kızı Yulia için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İlçe Müftüsü M. Nedim Bakır, Natalia ve Kızı Yulia’ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi.

Müftü Bakır, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce Anastasia (Safiye) kardeşimiz, araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vererek müftülüğümüze başvurmuş ve ihtida işlemini gerçekleştirmiştik.

Safiye kardeşimizin arkadaşı olan Natalia ve kızı Yulia’ya İslam dinini anlatması ve Müslüman olmalarını tavsiye etmesi neticesinde bugün Natalia hanım ve kızı Yulia’nın kelime-i şehadet getirmeleri ve yepyeni bir hayata başlamalarına şahitlik ediyoruz.

Bundan sonra sizlerin de Safiye hanım gibi örnek olarak nice insanların İslam’a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.

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Natalia ve kızı Yulia, "Daha önce Hristiyanlık dinine mensuptuk. 4 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Safiye arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bize çok yardımcı oldu. Biz de İslam dinini araştırdık ve Müslüman olmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Natalia, "Ayşe", kızı Yulia da “Aliya” ismini aldı.

Müftü Bakır, Ayşe'yi ve Aliya’yı tebrik ederek, "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.

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