Ukrayna yoğun İHA saldırısı altında. Rusya 14 katlı bir apartmanı vurdu

Kaynak: AA
Ukrayna yoğun İHA saldırısı altında. Rusya 14 katlı bir apartmanı vurdu
Ukrayna, Rusya’nın yoğun İHA saldırısında bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna yoğun İHA saldırısı altında. Rusya 14 katlı bir apartmanı vurdu

Ukrayna’nın Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından Rusya’nın Harkiv'e en az 15 "Şahed" tipi İHA gönderdiğini, bunların yarısının düşürüldüğünü açıkladı.

Sinegubov paylaşımında, kentin Novobavarskiy, Slobidskiy, Saltivski semtlerine isabetlerin olduğunu belirtti.

Rusya’nın Novobavarskiy’de 14 katlı bir apartmanı vurduğunu belirten Sinegubov, saldırıda apartmanın üst katlarının balkon kısımlarının hasar gördüğünü aktardı. Rusya’nın bu saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır, 5'i orta derece olmak üzere 12 kişi de yaralandı.

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