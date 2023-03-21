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Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı

Ukrayna Parlamentosu, Rusya ile bağlantısı olan isimlerin ve imparatorluk sembollerinin kullanılmasını yasaklayan kanun değişikliğini kabul etti.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:50
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Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembollerin kullanımını yasaklama kararı

Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
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Ukrayna milletvekili Yaroslav Jeleznyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Parlamento'nun, Ukrayna'da Rusya ile bağlantısı olan isimlerin ve imparatorluk sembollerinin kullanılmasını yasaklayan kanun değişikliklerini kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu kanun değişikliğini 248 milletvekilinin desteklediğini aktaran Jeleznyak, kanun değişikliğinin bazı maddelerine yer verdi.

"Rus emperyal politikasının suç olarak kabul edildiği ve kınandığı" belirtilen kanunda, "Ukrayna'da Rus emperyal politikasının sembollerinin propagandasını yapmak, sembolleri hazırlamak, dağıtmak ve halka açık kullanmak yasaktır." denildi.

Kanunda, coğrafik yerlere, tüzel kişilere ve özel mülkiyetlere "Rus emperyal politikası sembollerini ve Rusya ile ilgili sembolleri yücelten, propagandasını yapan veya içeren isimlerin verilmesinin yasaklandığı" ifade edildi.  (AA)

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