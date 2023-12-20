Ukrayna'dan İHA hamlesi

Kaynak: AA
Ukrayna'dan İHA hamlesi
Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanlığı, gelecek yıl 1 milyondan fazla insansız hava aracının (İHA) üretileceğini duyurdu.

Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda bulundu.

Kamışin, ordunun ihtiyaçları için üretilecek İHA’ların çoğunun FPV dronlardan oluşacağını, SİHA üretiminin de planlandığını belirtti.

"Sadece bu ay, yani aralık ayında 50 bin FPV dron üreteceğiz. Önümüzdeki seneye gelince, 1 milyon FPV dronun yanı sıra 10 bin orta menzil insansız hava araçları ile 1000 kilometre ve üzeri hedefi vurabilecek SİHA’lar üretmeyi planlıyoruz. En az 1000 uzak menzil SİHA’yı orduya teslim etmeyi düşünüyoruz." bilgisini veren Kamışin, dron üretimi için tüm üretim tesislerinin hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, cephede mermi yetersizliği nedeniyle oluşan boşluğun kamikaze dronlar sayesinde kapatılacağı ifade edilmişti.

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