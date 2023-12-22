Hollanda’dan Ukrayna’ya 18 adet F-16

Kaynak: İHA
Hollanda’dan Ukrayna’ya 18 adet F-16
Hollanda hükümeti Rusya işgaline karşı mücadele eden Ukrayna’ya18 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar sürerken, diğer tarafta ise Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Gittiği her ülkede dünya liderlerinden askeri ve maddi yardım talep eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Hollanda’dan sevindirici haber geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya’nın işgaline karşı mücadelesine yardımcı olmak üzere Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı teslim edileceğini duyurdu.

UÇAKLARIN TESLİMİNE İLİŞKİN TARİH VERİLMEDİ

Hollanda hükümetinin aldığı bu kararı Zelenskiy’e bildirdiğini aktaran Rutte, “F-16 teslimatı Ukrayna’ya askeri destek konusunda yapılan anlaşmaların en önemli unsurlarından biridir” dedi.
Uçakların teslimatının Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın ihracat iznine ve Ukrayna’daki personel ile altyapı kriterlerinin yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyleyen Rutte, herhangi bir zaman çizelgesi vermedi.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİY’DEN TEŞEKKÜR

Hollanda hükümetinin aldığı karar neticesinde açıklama yapan Ukrayna Lideri Zelenskiy, “Mark Rutte ile görüşerek Hollanda hükümetinin aldığı ilk 18 F-16 uçağını Ukrayna’ya teslim etme kararından dolayı teşekkür ettim” dedi.

Hollanda, ilk ABD yapımı F-16 uçaklarını geçtiğimiz ay Romanya’da Ukraynalı pilot ve personeller için kurulan eğitim tesisine göndermişti. Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD’nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini açıklamışlardı.

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