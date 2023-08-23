Ukrayna'dan Moskova'ya drone saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının önlendiğini, düşürülen İHA'nın yapım aşamasındaki gökdelene çarptığını duyurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’ya 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının önlendiği, İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı. Diğer İHA’nın ise elektronik harp sistemleri tarafından önlendiği ve yapım aşamasındaki bir gökdelene çarptığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İHA’nın gökdelene çarpmasıyla birlikte alevlerin yükseldiği görüldü.

Başkentin hedef alındığı anlarda Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo Havalimanı’nda da uçuşların kısa süreliğine durdurulduğu öğrenildi.