Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 çocuk yaralandı

Ukrayna ordusu Rusya’nın batısındaki Voronej şehrine İHA saldırısı düzenledi. Voronej Bölge Valisi Alexander Gusev, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen İHA parçalarının bir binaya isabet etmesiyle 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. Elleri, bacakları ve boynunda yaralar oluşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Gusev, sağlık ekiplerinin aileyi kontrol amaçlı tekrar ziyaret edeceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej bölgesi üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki kentin Belediye Başkanı Vadim Kstenin, saldırıdan hemen sonra olağanüstü hal ilan edildi. İHA saldırısı sebebiyle 10 katlı 3 binadaki 35 dairede hasar meydana geldiği tespit edilirken, yetkililerin hasar tespiti için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.