Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 çocuk yaralandı
Ukrayna’nın Rusya’nın Voronej şehrine gerçekleştirdiği İHA saldırısında 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Saldırının ardından şehirde olağanüstü hal ilan kararı alındı.

Ukrayna ordusu Rusya’nın batısındaki Voronej şehrine İHA saldırısı düzenledi. Voronej Bölge Valisi Alexander Gusev, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen İHA parçalarının bir binaya isabet etmesiyle 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını açıkladı. Elleri, bacakları ve boynunda yaralar oluşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Gusev, sağlık ekiplerinin aileyi kontrol amaçlı tekrar ziyaret edeceğini ifade etti.

aw121093-01.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej bölgesi üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ukrayna sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki kentin Belediye Başkanı Vadim Kstenin, saldırıdan hemen sonra olağanüstü hal ilan edildi. İHA saldırısı sebebiyle 10 katlı 3 binadaki 35 dairede hasar meydana geldiği tespit edilirken, yetkililerin hasar tespiti için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

aw121093-02.jpg

aw121093-03.jpg

Son Haberler
Ermeni mezarlığında mezar taşında Bozkurt ve üç hilal olan Nadya Krisep’i biliyor musunuz? Gündem
Ermeni mezarlığında mezar taşında Bozkurt ve üç hilal olan Nadya Krisep’i biliyor musunuz?
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi Gündem
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı Yaşam
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı Gündem
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması Gündem
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Yaşam
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı