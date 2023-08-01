Ukrayna'dan tahıl ticareti için Hırvatistan formülü

Ukrayna, ülkesinde bulunan tahılı ihraç edebilmek için Hırvatistan limanlarını kullanacaklarını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ukrayna'dan tahıl ticareti için Hırvatistan formülü

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman ve Ukraynalı Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Kiev'de gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna tahılının Hırvatistan'ın Tuna Nehri ve Adriyatik Denizi'ndeki limanları üzerinden dünyaya ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli temaslarda bulundu. Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de görüşen Hırvat Bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna tahılının ihracatı konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Ukrayna tahılının ihracı için Hırvatistan'ın Tuna Nehri üzerinde ve Adriyatik Denizi'nde bulunan limanlarını kullanma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. "Şimdi bu limanlara giden en verimli rotaları belirlemek için çalışacağız" diyen Dmitro Kuleba, ihracatın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik her türlü katkının, açılan her kapının küresel gıda güvenliğine verilmiş gerçek ve etkili bir destek olduğunu belirtti.

Afrika ve Orta Doğu'daki pek çok ülkenin en büyük tahıl tedarikçilerinden olan Ukrayna'nın bu ülkelere tahıl sevkiyatı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından tamamen durmuştu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin girişimiyle 22 Temmuz 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. İlk olarak 120 günlüğüne imzalanan anlaşma daha sonra 3 kez uzatılmıştı.

Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren anlaşmayı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı.

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