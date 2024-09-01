Ukraynalı sporcular Paralimpik Oyunlarına damga vurdu

2024 Paralimpik Oyunları'nın üçüncü gününde Ukraynalı sporcular masa tenisinde tarihi bir bronz madalya da dahil olmak üzere 11 madalya kazandı. Yüzme, atletizm ve bisikletteki zaferler Ukrayna'nın en iyi yarışmacılar arasındaki konumunu güçlendirdi.

Ukrayna Olimpiyat Takımı, şu ana kadar 1 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.

Ukrayna, 2024 Paralimpik Oyunlarına 22 Paralimpik spordan 17'sinde yarışmak üzere 140 sporcudan oluşan bir takım gönderdi. Bu, Ukrayna'nın Paralimpik Oyunları'nda katıldığı en yüksek spor sayısı oldu .

Viktor Didukh ve Iryna Shynkaryova, Ukrayna'nın ilk Paralimpik madalyasını karma çiftler masa tenisinde kazanarak tarihe geçtiler ve XD17 sınıfında bronz madalya aldılar. Gülle atma F12 sınıfında Volodimir Ponomarenko ve Roman Daniliuk gümüş ve bronz madalya kazandılar ve bu etkinlikte iki Ukraynalının podyumu paylaştığı ilk sefer oldu.

Yegor Dementiev bisiklet pistinde gümüş madalya alırken, yüzücü Yaroslav Denisenko S12 sınıfında 100 metre sırtüstünde bronz madalya aldı. Anna Stetsenko S12 sınıfında 100 metre sırtüstünde bir gümüş ve 400 metre serbestte bir bronz madalya ekledi. Anton Kol S1 sınıfında 50 metre sırtüstünde bronz madalya alarak ikinci Paralimpik madalyasını kazandı.

Andrii Trusov ve Yevhenii Bohodaiko, SM7 sınıfında 200 metre karışıkta sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazandı. Marina Piddubna, S11 sınıfında 50 metre serbestte bronz madalya alarak günü tamamladı.