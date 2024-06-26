Ukrayna'nın büyük hatasını açıkladı. Pahalıya patladı

EURO 2024’te E grubunda yer alan Ukrayna ile Belçika maçının sonucunu açıkçası ben de çok merak ettim…

Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan iki takım kazanma adına nasıl bir futbol aklıyla sahaya yayılacak, kulübelerden nasıl hamleler gelecek, hangi silahlarıyla karşı tarafa ateş edecekler, bütün bunlar maçtan önce kafalardaki en büyük soru işaretleriydi…

Ukrayna, ilk maçında Romanya’ya 3-0’lık bir sonuçla mağlup olurken, gruptaki ikinci karşılaşmasında Slovakya’yı 2-1’le geçti ve 3 puanla tanıştı…

Belçika ise ilk maçında Slovakya’ya 1-0 yenilirken, ikinci maçta karşılaştığı Romanya’yı 2-0 mağlup ederek, bir üst tura çıkma şansını bu maça taşıdı…

E grubunda ilginç sonuçlar alındı…

Bu grupta mücadele eden 4 takım da 3’er puana sahip…

Ukrayna’nın başında tanıdık bir isim var…

Serhiy Rebrov…

2003-2004 yılında kiralık olarak geldiği Fenerbahçe’de 1,5 sezon forma giydi…

Ukrayna’nın Andriy Şevçenko’dan sonra yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından birisi…

Çalıştığı takımlarda oynattığı agresif futbolla tanınan bir teknik adam.

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Belçika takımı da, Ukrayna gibi, Stuttgard Arena stadına kazanmanın ve bir üst tura adını yazdırmanın heyecanı ile çıktı…

Kırmızı şeytanlar, bu maça cezalı olan Dodi Lukebakio’suz çıktılar…

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun maçtan önceki en büyük silahı Lukaku’dan beklentisi büyüktü…

Ama, Lukaku hem hocasını hem de kendisine güvenenleri iyi oyunu ile mahcup etmedi…

Ukrayna, Belçika karşısına 5’li savunma ile çıktı…

Sahaya 5-3-2 sistemi ile yayıldı…

Belçika’nın Hocası DomenicoTedesco ise 4-2-3-1’i terci etti.

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İki takımda dengeli başladı maça…

İlk dakikalarda Ukrayna baskılı gibi görünürken, ilerleyen dakikalarda Belçika oyunu tutmaya ve rakip kaleye hem göbekten hem de kenarlardan gelmeye başladı…

Kırmızı şeytanlar, özellikle Doku ve Lukaku ile Ukrayna kalecisi Trubin’i rahatsız ettiler…

İlk 45’in geride kalan 25 dakikasında Belçika daha çok isteyen, daha arzulu ve golü kovalayan taraf oldu…

Maçın ilerleyen dakikalarında Ukraynalılar organize olmasa da , uzun toplarla, kontralarla Belçika tarafına geçse de, ileride görev alan oyuncularının biraz beceriksizliği, biraz da dikkatsizliği nedeniyle çok arzu ettikleri golü bulmakta zorlandılar…

Ancak, Ukraynalılar 42’de hovardaca öyle bir gol fırsatından yararlanamadılar ki, akıllara zarar…

Ukrayna göbekten gelişen bir hücumda Yaremchuk, Belçika cezaalanı içerisinde kaleye vurmak yerine, pas vermeyi tercih edince, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadı…

Hem Belçika, hem de Ukrayna çok zor buldukları gol pozisyonlarını, kolay harcayınca soyunma odasına 0-0’la gittiler.

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İlk 45’de Ukrayna takımının istediği oyunu oturtamamasında, kenar beklerinin fonksiyonel olmamasının etkisi büyüktü…

Buna karşılık Belçika takımı ikinci yarıda da hem merkezde, hem kenarlarda oldukça etkili olmaya başladı…

Belçika’nın Doku’su son çizgiye inme konusunda hayli etkili bir isim…

Havadan, yerden attığı nokta paslar ile de Ukrayna savunmasının adeta içinden geçti…

Belçika takımının dinamik ve arzulu görüntüsü dikkat çekiciydi…

Rakip defansın dengesini bozma ve zihnini karıştırma noktasında oldukça mahirdiler…

Bir üst tura çıkması için gole ihtiyacı olan Ukrayna, gol yememek için 7’den 77’ye savunmaya çekilince, Belçika’nın gol iştahı ikinci 45’de de biraz daha kabardı…

Doğruyu söylemek gerekirse maçın büyük bölümü Belçikalı Doku ile Ukrayna savunma oyuncularının mücadelesi şeklinde geçti…

Belçikalılar, ürettikleri pozisyonlarda rakip ceza alanı içerisinde sadece Lukaku’yı değil, sürpriz oyuncuları da devreye sokmuş olsalardı öne geçmede bu kadar zorlanmazlardı…

Enteresan olan bir durum ise yakaladıkları kontralarla Belçika kalesinde ciddi tehditler oluşturan Ukraynalıların bu çabası gol atmaya yetmedi…

81’de oyuna giren Yarmolenko ile Ukrayna takımı geçte olsa hücumu düşündü, rakip kaleye yüklendi, ama iş işten geçti…

Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve bu skorla Ukrayna turnuvaya veda ederken, Belçika, Romanya ve Slovakya ile birlikte bir üst tura selam çaktı.