﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi

Ukrayna Parlamentosu’ndan yapılan açıklamada, “15 Ocak 11.30 itibarıyla 1’i çocuk olmak üzere 21 kişi saldırıda yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı şu an için 71 ve bu yaralıların 13’ü çocuk” denildi.