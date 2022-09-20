Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor

Bu ay başlatılan karşı saldırıyla Kupyansk şehrinin merkezinde kontrol yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçse de kentte hayat henüz normale dönebilmiş değil.

Rusya-Ukrayna savaşında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Kupyansk'ta yıkım özellikle şehir merkezinde oldukça ağır.

Birçok bina ve dükkan saldırılar nedeniyle yanmış ya da yıkılmış. Kontrolü Ukrayna'nın eline geçse de şehirde hala Rus güçlerinden kalma Rusya'ya ait sembollere rastlamak mümkün.

Çatışmalardan etkilenen ve büyük bölümü yanan polis merkezinde, Rus güçlerinden geriye kalan kumanya kutuları yer alıyor.

Oskil nehrinin ikiye ayırdığı şehrin doğu kısmının dışında ise çatışmalar nedeniyle oluşan dumanlar görülebiliyor.