20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor

Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinin merkezinin kontrolü Ukrayna'nın elinde olsa da Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentteki gergin hava devam ediyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 22:49
Takip Et

Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor

Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor
+
Aa
-

Bu ay başlatılan karşı saldırıyla Kupyansk şehrinin merkezinde kontrol yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçse de kentte hayat henüz normale dönebilmiş değil.

Rusya-Ukrayna savaşında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Kupyansk'ta yıkım özellikle şehir merkezinde oldukça ağır.

Birçok bina ve dükkan saldırılar nedeniyle yanmış ya da yıkılmış. Kontrolü Ukrayna'nın eline geçse de şehirde hala Rus güçlerinden kalma Rusya'ya ait sembollere rastlamak mümkün.

Çatışmalardan etkilenen ve büyük bölümü yanan polis merkezinde, Rus güçlerinden geriye kalan kumanya kutuları yer alıyor.

Oskil nehrinin ikiye ayırdığı şehrin doğu kısmının dışında ise çatışmalar nedeniyle oluşan dumanlar görülebiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
4
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
5
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
6
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Adana'da orman yangını
﻿Adana'da orman yangını
﻿Adana'da orman yangını
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿Biden'ın "Covid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa’dan tepki
﻿Biden'ın
﻿Biden'ın "Covid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa’dan tepki
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.