Ukrayna'ya flaş ziyaret. AB dönem başkanı olunca tıpış tıpış gitti

Macaristan'ın Rusya yanlısı olduğu bilinen Başbakan Victor Orban, 1 Temmuz'da Avrupa Birliği Dönem Başkanı 2 Temmuz'da Ukrayna'yı ziyaret etti. Bu ziyeret sürpriz olarak nitelendirildi.

Avrupa Birliği dönem başkanlığı koltuğunu dün devralan Macaristan Başbakanı ilk ziyaretini Ukrayna'ya oldu.

Avrupa Birliği AB'nin en Rusya yanlısı lideri olarak tanınan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu sabah sürpriz bir karara imza attı. Sabah saatlerinde Ukrayna'ya gitti Zelenski'yi görüşecek.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez sınır komşusu Ukrayna'ya ziyarette bulunan Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşecek.

Macaristan Başbakanlık basın sözcüsü Bertalan Havasi, görüşmenin ana gündem maddesinin Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerini sağlamak olacağını ifade etti.

UKRAYNA'YA YARDIMLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIĞI BELİRTİLİYORDU

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yapacağı yardımları engellemeye çalışmasıyla bilinen Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AB'deki en yakın müttefiki olarak görülüyor. Orban, Kiev yönetimini, Ukrayna'nın batı bölgesi Zakarpatya'daki macar azınlığı kötü davranmakla suçluyordu.

Ziyaret, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının hemen ardından planlandı.