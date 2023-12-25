Ulaştırma Bakanı 4 yaşındaki çocukla araba yarışı yaptı. Sabiha Gökçen'in 2. pisti için çekilen tanıtım filminde büyük skandal

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Ulaştırma Bakanı 4 yaşındaki çocukla araba yarışı yaptı. Sabiha Gökçen'in 2. pisti için çekilen tanıtım filminde büyük skandal
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu 4 yaşındaki Zayn ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni açılacak pistinde yarış yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistini, milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn ile birlikte TOGG marka araçla yarış yaparak test etti.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA KULLANDIRTTILAR

Milli motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, oğlu Zayn’e otomobil, TIR gibi büyük araçlar kullandırtarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyordu. Zayn’in araçları kullandığı esnada araçlarda tek başına oluşu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekiyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Sabiha Gökçen’de açılacak olan Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olma özelliğine sahip pistte, 4 yaşındaki Zayn'la Türkiye’nin yerli ve milli otomobili olarak nitelendirilen TOGG ile yarış yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın 4 yaşındaki bir çocuğa tek başına otomobil kullandırttığı o görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki gördü.

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