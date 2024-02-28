Sabiha Gökçen'de uçuşlara sis engeli. Bazı uçuşlar iptal

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) yaptığı açıklamada, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın, saat 13.00'e kadar olan uçuşlar için yüzde 10'unun iptal edildiğini duyurdu.

“SAAT 13.00'E KADAR OLAN UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLECEKTİR”

Havalimanı İşletmecisi HEAŞ yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29.02.2024 tarihinde, saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

PEGASUS HAVA YOLLARI 18 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) yarın saat 13.00'e kadar uçuşları yüzde 10 azaltma kararı sonrası 18 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yarın Sabiha Gökçen kalkışlı-varışlı icra edilmesi planlanırken karşılıklı iptal edilen seferler ise şöyle sıralandı,

PC4450 Sabiha Gökçen-Konya, PC4451 Konya-Sabiha Gökçen, PC2810 Sabiha Gökçen-Trabzon, PC2811 Trabzon-Sabiha Gökçen, PC4782 Sabiha Gökçen-Milas-Bodrum, PC4783 Milas-Bodrum-Sabiha Gökçen, PC2182 Sabiha Gökçen-İzmir, PC2183 İzmir-Sabiha Gökçen, PC2660 Sabiha Gökçen-Ankara, PC2661 Ankara-Sabiha Gökçen, PC4752 Sabiha Gökçen-Adana, PC4753 Adana-Sabiha Gökçen, PC2790 Sabiha Gökçen-Samsun, PC2791 Samsun-Sabiha Gökçen, PC2732 Sabiha Gökçen-Kayseri, PC2733 Kayseri-Sabiha Gökçen, PC4762 Sabiha Gökçen-Dalaman ve PC4763 Dalaman-Sabiha Gökçen.

NE OLMUŞTU?

Etkili olan sis ve olumsuz hava koşulları havayolunu etkilerken deniz yolunu da etkisi altına aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis sebebiyle gemi trafiğinin sabah saatlerinde durdurulduğunu duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, öğleden sonra yaptığı açıklamada ise “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün (sis) düzelmesi sebebiyle saat 15.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.