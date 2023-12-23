Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Maliye Bakanlığı’nı suçladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Maliye Bakanlığı’nı suçladı
CHP’li Gürer’in araç muayene ücretlerinin 6 kat artmasına yönelik soru önergesine yanıt veren bakan Uraloğlu, muayene ücretlerini Maliye Bakanlığı’nın belirlediğini aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in araç muayene ücretlerindeki her yıl artışına yönelik sorusunu yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu muayene ücretlerine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlendiğini ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulandığını ifade etti.

“TAMAMI İŞLETİCİ FİRMAYA AİT”
Bakan Uraloğlu, “Ayrıca, araç muayene hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonucunda 15.08.2007 tarihinde imza altına alınan imtiyaz sözleşmesi gereği, araç muayene istasyonlarında bulunan cihazlar dahil, tüm taşınır ve taşınmazlar kamuya ait olmayıp, tamamı işletici firmaya aittir” açıklamasında bulundu.

5 YILDA 6 KAT ARTMASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında 198 lira iken 5 yılda 6 kat artarak 1049 liraya çıkan araç muayene ücretlerindeki artışın, bu kadar fahiş bir şeklide zamlanmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği soruyla Meclis gündemine taşıdı.

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