Ülkedeki belirsizlikler otomotivde yatırımları kaçırıyor

Haber: Ercan KARACA

Türk otomotiv sanayi, Avrupa’nın da en önemli üretim, ihracat, ithalat ve pazarlarından olarak tanımlanırken otomotivdeki elektrifikasyon dönüşümü de, otomotiv sanayimizi ve iç pazarı olumsuz etkilemedi. Özellikle aksine yüzde 833,4 oranında satışlarını artırıp 72 bin 179 adetle 2023 yılını kapatan elektrikli araç pazarı, dünya markalarının dikkatini çekmiş oldu. Çin menşeili marka ve modeller ardı ardına Türkiye’ye giriş yaparken satış sonrasında mağduriyetlerin oluşmaması için hükümet, elektrikli araçların ithalatında yönetmelik değişikliğinde bulundu.

STOKTAN SATIŞA DEVAM

Bu kararla, AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının, yani Çin’den gelen elektrikli araç markalarının Türkiye otomotiv pazarında satışa çıkması için yer alan en önemli iki madde şu şekilde sıralandı:

- 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması

- Türkiye’de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi

Hali hazırda satış yapan Çinli markalardan bazıları, şartları yerine getirmeye çalışırken, stoktan satışa devam ediyor ve hibrit modellerini pazara sürmektedir.

ŞARTLAR SAĞLANDI ŞİMDİ KARAR ZAMANI

Bu karar sonrası BYD’nin Macaristan’a fabrika yatırımı otomotiv sektörünü iki böldü. Bazı otomotiv marka yöneticileri kararı doğru bulurken, bazıları ise yatırımların önünü tıkayan bir süreç olduğunu düşündü. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, “Yatırım için birden fazla Çinli firmayla görüşüyoruz” dedi. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, “Fabrika yatırımı için gerekli hazırlıkları yaptık. Bilişim Vadisi’nde ofisimizi açtık o da yakında karar açıklanır” dedi.

SAIC YÖNETİCİLERİ TÜRKİYE’DEYDİ

“Türkiye’de ve Avrupa’da artan MG satışından dolayı SAIC markasının Türkiye’de fabrika kurması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “2 hafta önce SAIC firmasının üst düzey bir delegasyon heyeti Türkiye'deydi ve Heyet ile Sanayi bakanımızı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ve Bursa bölgesinde farklı fabrika ve yan sanayi tesislerini gezdik. Er ya da geç SAIC'in Türkiye’de bir tesisini kuracağımıza inanıyorum. Çünkü Türkiye'ye inanıyoruz” dedi.

‘HIZLA DEĞİŞEN YÖNETMELİKLER ZORLAŞTIRIYOR’

Ülkemizin yedek parça ve araç üretimindeki köklü yapısı nedeniyle yatırımları çekmenin mümkün olduğunu söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Ne var ki hızla değişen yönetmelikler, hızla gelişen ülke gündemi ve sürekli değişken durumda olan ekonomi, yatırım fırsatlarını kaçırmamıza da sebep oluyor. Örneğin Çin'den gelen otomobiller için 7 bölgede 20 yetkili servis şartı, 1 aylık süreçte değil de 6 ay mühlet verilerek aransaydı, yatırım konusunda kararsız olan üreticiler nezdinde daha pozitif bir algı oluşturulabilir, öngörülebilir olabilirdi” değerlendirmesini yaptı.