Ülkenin ana muhalefet partisi iktidarı istifaya böyle çağırdı

Kaynak: AA
Ülkenin ana muhalefet partisi iktidarı istifaya böyle çağırdı

Arnavutluk’ta ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) çağrısı ve "hükümetin istifası" talebiyle protesto düzenlendi.

Arnavutluk Meclisi Genel Kurulu'nda oturum düzenlendiği esnada, Meclis binası önünde düzenlenen protestoda, gerginlik ve arbede meydana geldi.
"Hükümetin istifası ve geçici-teknik hükümetin kurulması" talebiyle düzenlenen protestoda, göstericiler, lastik yaktı, güvenlik güçlerine sis bombası ve farklı cisimler fırlattı, polis kordonunu aşma girişiminde bulunarak güvenlik güçleriyle arbede yaşandı.
PD Milletvekili Flamur Noka, burada yaptığı konuşmada, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.
Organizatörlere göre protesto, İtalyan medyalarında "Arnavutluk devletinin organize suçla ilişkisi" iddiası üzerine yaptığı bazı yayın ve yazıların ardından Başbakan Edi Rama’nın istifası ve geçici hükümetin kurulması talebiyle düzenleniyor.
Bazı yasa tasarılarının görüşüldüğü Meclis oturumunda da gerginlik meydana geldi. Oturumda, muhalefet milletvekilleri Meclis kürsüsünü birkaç kez engelleyerek, Genel Kurul'da çalışmaları durdurdu.

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