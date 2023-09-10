Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü

Yurdun batı kesimi yüksek sıcaklıkların etkisi altındayken, Doğu Karadeniz'deki 2 ile yılın ilk karı düştü.

KAYNAK: DHA
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü

Artvin ve Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yüksek rakımlı yaylalar ile dağ etekleri beyaz örtüye büründü.

Doğu Karadeniz'de sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Bölgedeki yüksek rakımlı yaylalar ile dağ eteklerine, mevsimin ilk karı yağdı.

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Rize'de Kaçkar Dağı eteklerinde Derebaşı mevkisindeki konaklama tesisinin çevresi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası ortaya güzel görüntüler çıktı.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Artvin'in Şavşat ilçesi Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 950 rakımlı Sakorya Yaylası'nın üst kesimleri de kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

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"KAR BİRAZ ERKEN DÜŞTÜ"

Sakorya Yaylası'nda kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştuğunu söyleyen Tepebaşı köyü muhtarı Ebubekir Pehlivan, şunları kaydetti:

Dün gece yaylada kaldım. Sabah uyandığımda yaylamızın yüksek kesimlerinin karla kaplı olduğunu gördüm. Muhteşem manzaraydı. Cep telefonunum ile nereyi çeksem güzel görüntüler oluşuyordu. Burada güzel görüntü çekmek için fotoğrafçı olmaya gerek yok. Bu sene ani hava değişiklikleri çok oluyor. Kar, biraz erken düştü. Bu kar artık yaylacılara 'Yavaş yavaş köylerinize dönün' diyor.

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