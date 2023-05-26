‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor

Almanya'da yaşayan 84 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Sarıkaya, rahatsızlığı nedeniyle ilk turda oy kullanamadı ve ikinci turda oy kullanmak için sandığa geldiğinde yurt dışı seçmen kaydının olmadığını öğrendi. "Türkiye'nin durumu beni çok üzmekte" diyen Sarıkaya, oy kullanabilmek için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

‘Ülkenin durumu beni çok üzüyor’ diyen 84 yaşındaki gazi oy kullanmak için Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ikamet eden vatandaşlar sandığa yönelmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise oy kullanabilmek için ülkeye geri dönüyor. Bu durumdan etkilenenlerden biri de 84 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Sarıkaya.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Karlsruhe Başkonsolosluğu'na oy kullanmak amacıyla giden Mehmet Sarıkaya, yurt dışı seçmen kaydı olmadığı için oy kullanamadı.

Oy kullanamamanın üzüntüsünü yaşayan Mehmet Sarıkaya'ya, CHP'li Sultan Demir ve CHP Manheim-Baden Birliği yardımcı oldu. Mehmet Sarıkaya, 28 Mayıs Pazar günü oyunu kullanabilmek için Almanya'dan Muğla'nın Datça ilçesine gelecek. Sarıkaya, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Ben, Mehmet Sarıkaya. Bundan 72 sene evvel Kore Harbi’ne iştirak ettim, Kore gazisiyim. 1957’den beri Almanya’da yaşamaktayım. Türkiye’deki durum beni çok üzmekte. Bu karanlıktan kurtulmamız, vatanın ve Cumhuriyet’in yeniden temel taşlarını döşeyip, yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürümek şartıyla halkı ve kurtuluşu görüyorum. Bunu başarabilirsek çok mutlu olacağım. Bunun için Türkiye’ye gelip oyumu kullanacağım. Bana yardımcı olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim.”

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