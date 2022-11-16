Şili Devlet Başkanı işe bisikletle gidip geliyor. Ülkenin itibarını hiç mi düşünmüyor musun

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in 3 Kasım Perşembe günü Başkanlık Sarayı'na bisikletle geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Şili'nin gelmiş geçmiş en genç devlet başkanı olarak dikkati çeken Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, bir gece önce de La Moneda Sarayı'ndan bisikletle ayrılmış, bu da medya ve ve yoldan geçenlerin dikkatini çekmişti. Boric Mart ayında iklim değişikliği ve çevre düzenlemeleri konusunda güçlü bir pozisyon alma sözü vererek göreve başlamıştı.

Şili devlet başkanının sosyal medyada paylaşılan bisikletli videosu dikkat çekti. Başkanlık Sarayı'na bisikletle geldiği görüntülenen Boric’in videosu binlerce kez izlendi.

İşe bisikletle gidip gelen Boric, mart ayında iklim değişikliği ve çevre düzenlemeleri konusunda güçlü bir pozisyon alma sözü vererek göreve başlamıştı.