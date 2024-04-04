Ülker Ramazan Bayramı'nı 67 ürünle karşılayacak

Ülker, Ramazan Bayramı'nda 67 farklı ürün çeşidini tüketicilerine ulaştıracak.

Ülker Pazarlama CMO'su Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı'nda çok uygun fiyatlarla ürünlerini tüketicilere sunacaklarını belirtti.

Kabakçı, "Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle Ramazan Bayramı için çikolatada 35, şekerlemede 32 olmak üzere toplamda 67 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık. Portföyümüze bu sene 16 yeni ürün ekledik" ifadelerini kullandı.

Bu yıl da 'Ülker Ece' ve 'Çikolatin'in tüketicilerin bayram için klasik tercihleri arasında olmaya devam edeceğini aktaran Kabakçı, Ülker Laviva'nın hediyelik kutu ve poşet formatında raflardaki yerini aldığını, Ülker Çikolata Truffle'ın ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı, bitter çikolatalı dökme ve hediyelik kutu çeşitleriyle ilk defa bayrama tat katacağını belirtti.

Buklet hindistan cevizli, pirinç patlaklı sütlü çikolatanın da bayram ziyaretlerinde yerini alacağını vurgulayan Kabakçı, şu bilgileri verdi:

'Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk'u, yeni hediyelik kutusu ve vişne lezzetiyle tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Toffe seven tüketicilerimizi ise bu senenin yeni trendi limon serinliği 'cool lime' lezzetiyle buluşturacağız.

Ayrıca sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz.'

BAYRAMLIK ÇİKOLATADA LİDER

Kabakçı, geçen sene bayram dönemindeki hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendirdi.

Türkiye'de hediyelik ve ikramlık çikolata ve şekerleme pazarının 2023'te yaklaşık 35 bin tona ve 4 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Kabakçı, 'Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 104'lük artış oldu. 2023'te çikolatada bu pazarın yüzde 61'i paketli, yüzde 39'u ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise ciroda yüzde 96'lık artışla toplam 1,9 milyar lira ciroya ulaştı. 2023'te, Ülker olarak çikolatada ciroda ise yüzde 41,3'lük pazar payıyla liderliğimiz devam ediyor. Ipsos Türkiye 2023 araştırma sonucuna göre, bayramlarda misafirliğe giderken en çok satın alınan çikolata markasının Ülker çıkması da bizi ayrıca mutlu etti" değerlendirmesini yaptı.

ÇİKOLATADA MARMARA ŞEKERLEMEDE DOĞA VE GÜNEYDOĞU İLK SIRADA

Kabakçı, bayramlık çikolata ve şekerlemenin bölgesel dağılımlarına ilişkin de bilgi verdi.

Geçen yıl da Marmara Bölgesi'nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 32 ile ilk sırada yer aldığını aktaran Kabakçı, şu bilgileri paylaştı: "Çikolata satış sıralamasında Marmara'yı yüzde 22 ile İç Anadolu, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tüketiliyor. Yüzde 36'lık payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken, bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 21, İç Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 11, Akdeniz yüzde 10 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti."