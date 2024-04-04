Doğanlar Mobilya Grubu ilk çeyrekte 11 mağaza açtı

Doğanlar Mobilya Grubu önemli bir büyüme hedefiyle başladığı 2024 yılının ilk çeyreğinde 11 yeni mağaza açtı. Doğtaş markasıyla Gaziantep, Balıkesir ve İstanbul’da 3, Kelebek markasıyla Kırklareli’nde 1, Kelebek Mutfak-Banyo ile Balıkesir, İstanbul ve Erzincan’da 3, Lova markasıyla da İstanbul’da 1 mağaza açtı.

Grup yurt dışı atılımları çerçevesinde Kelebek markasıyla İngiltere ve Burkina Faso’da, Lova markasıyla da Moğolistan’da yeni mağazaları hayata geçirdi.

‘BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş yaptığı açıklamada 2024 hedeflerine paralel bir büyüme yaşadıklarını ifade etti.

2023 yılında yurt içinde 623 ve yurt dışında 107 olmak üzere toplam 730 satış noktasına ulaştıklarını hatırlatan Karamemiş, yılın ilk çeyreğinde açtıkları 11 yeni mağazayla öngörüleri doğrultusunda yol aldıklarının altını çizdi.

Karamemiş Doğanlar Mobilya Grubu için yurt dışında farklı lokasyonlarda mağazalar açmanın yurt içindeki büyüme kadar önemli olduğuna da dikkat çekti.

2024 yılı sonuna dek, yurt içinde 80-90, yurt dışında ise 20-25, toplamda 100-115 arasında yeni satış noktasını aileye dahil etmeyi hedeflediklerine işaret eden Karamemiş, “Doğru lokasyonda, doğru iş ortağı ile çalışmayı önemsiyoruz. Bu konuda detaylı çalışan deneyimli ve liyakatli bir kadromuz var” şeklinde konuştu.