Ülker şikayet etti ünlü markanın reklamı durdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülker şikayet etti ünlü markanın reklamı durdu

Ülker’in yaptığı şikayet sonrası ünlü markanın reklamının yayını durduruldu. Reklamda kullanılan “Gerçek atıştırmalık” ifadesi rekabete aykırı bulunduğu için reklamın durdurulmasına karar verildi.

Yıldız Holding markası Ülker‘in, Züber‘in reklamına yönelik haksız rekabet şikâyetini haklı bulan Ticaret Bakanlığı, markaya ceza kesti.

Züber’in ilave şeker, yapay aroma verici ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle ilgili reklamında kullandığı “Gerçek Atıştırmalık” ifadesinin rekabete aykırı olduğuna karar veren bakanlık, reklamın yayınını durdurdu.

Gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında kararın adaletli olup olmadığına yönelik başlayan tartışmanın etkisiyle Ekşi Sözlük'te de gündemin üst sıralarına taşındı.

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